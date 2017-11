Impazza il calciomercato, nella pancia dello Stamford Bridge di Londra, sede in questi giorni del WyScout Forum: Calciomercato.com continua a monitorare tutti i movimenti che stanno animando la capitale londinese, vero e proprio fulcro nevralgico in previsione delle prossime sessioni di calciomercato. Oggi è stato il turno di Pablo Ortells Balaguer, direttore sportivo del Villarreal, al quale abbiamo chiesto del futuro di Carlos Bacca, attaccante in prestito con diritto di riscatto dal Milan a 16 milioni di euro più 2 di bonus, ma anche di altre tematiche interessanti.



Direttore, avete deciso se riscattare Bacca?

"Siamo molto contenti di quello che sta facendo da noi: si è sbloccato, ha cominciato a segnare con continuità e non sembra volersi fermare"



E' un sì?

"Questo è ancora presto per dirlo, manca ancora tanto alla fine della stagione: dovremo scegliere assieme al Milan e al giocatore. Non abbiamo ancora deciso il da farsi".



Per quanto riguarda due italiani che giocano da voi, Sansone e Soriano, cosa ne pensate?

"Sono due giocatori molto importanti per noi, siamo contenti di quello che stanno facendo. Sansone ha appena fatto una doppietta importante. Senza dimenticare Bonera, che ormai è una colonna della squadra, anche se non gioca tantissimo"



Chiudiamo con Manu Trigueros: lo cedete?

"Sappiamo che ci sono diverse squadre che lo vogliono, in Inghilterra e in Italia, fra cui Milan e Juve: detto questo, lui è cresciuto nelle nostre giovanili, è un giocatore fondamentale per noi e non abbiamo intenzione di cederlo"



@AleDigio89 e @TramacEma