Il centrocampista del Wolfsburg, Luiz Gustavo, è uno dei giocatori più chiacchierati del mercato. L'Inter e la Juventus lo seguono, ma il direttore sportivo del club tedesco, Olaf Rebbe, intervistato da la Wolfsburger Allgemeine Zeitung, ha negato la presenza di offerte per lui: "Per il momento non abbiamo avuto proposte concrete per lui".