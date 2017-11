Il progetto per la realizzazione dello Stadio della Roma continua il suo iter nelle stanze delle istituzioni ma sono due le problematiche che ne mettono a rischio l'esecuzione. I motivi principali di tali tensioni, spiega oggi Il Tempo, si legano ai problemi di mobilità ed all'insufficienza di finanziamenti per il trasporto pubblico: i propositi legati all'utilizzo del trasporto pubblico da parte dei tifosi, per raggiungere Tor di Valle, potrebbero restare disattesi a causa dei tagli decisi dalla Raggi. Inoltre è emersa la questine dei lavori pubblici: le opere di connessione diretta dal Ponte dei congressi con la nuova via del Mare hanno evidenziato carenze.