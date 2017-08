Paulo Dybala al Real Madrid e Kovacic alla Juve? Queste le parole di Zinedine Zidane in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Manchester United: "Kovacic chiave per arrivare a Dybala? Dybala è un giocatore della Juventus e Kovacic del Real: non possiamo fare niente, non è nemmeno un’idea. Chi sarà il colpo di mercato del Real? C’è tempo fino al 31, ma ora siamo tutti concentrati sulla sfida contro il Manchester".



Il tecnico blanco, quindi, almeno a parole si tiene stretto il croato, nonostante lo scarso minutaggio concessogli nell'ultima stagione. Dybala-Kovacic, al momento, non è nemmeno un'idea.