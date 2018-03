Stasera abbiamo un aiutante molto, molto speciale! #CePostaPerTe pic.twitter.com/dtBybqKULq — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 24, 2018

“Ho vissuto cose simili alle tue e devo dire che qui il campione sei tu” #CePostaPerTe @PauDybala_JR pic.twitter.com/CkxJKpLTQY — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 24, 2018

.@PauDybala_JR ha portato un regalo speciale per Giuseppe… che da oggi con la sua super maglietta numero 10 farà sicuramente invidia a tutti gli amici! #CePostaPerTe pic.twitter.com/QkSwUkAl2n — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 24, 2018

Dopo Messi, l'Argentina perde per infortunio anche Di Maria. L'ala del PSG, tra i migliori in campo contro l'Italia, non giocherà la prossima amichevole con la Spagna. Il ct Sampaoli non ha convocato Icardi e Dybala. Sabato sera l'attaccante della Juventus è stato ospite di Maria De Filippi al programma "C'è posta per te" su Canale 5.