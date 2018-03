Un valutazione tra i 150 e i 200 milioni e un accordo già raggiunto tra Paulo Dybala e l’Atletico Madrid. Il colpo di scena arriva dalla Spagna, precisamente dal giornalista José Ramòn de la Morena, e anche se l’indiscrezione è stata smentita dall’emittente per cui lavora, la “bomba” si è fatta sentire sulle lavagne d’oltremanica, dove l’Atletico è improvvisamente apparso nelle scommesse sulla prossima squadra dell’argentino. La buona notizia per i tifosi bianconeri è che la Juve è ancora in pole position per la prossima stagione: Dybala ancora a Torino è l’ipotesi più probabile secondo i bookmaker inglesi (a 1,33), mentre la possibilità che lasci la squadra è offerta a 3,50. In caso, è proprio l’Atletico Madrid la prima scelta: i Colchoneros si giocano a 5,00, davanti al Real Madrid (8,00). In doppia cifra la strada che porta in Premier, con Manchester United e Manchester City a 13,00 e 17,00.