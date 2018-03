Con una magia all'ultimo secondo Paulo Dybala ha regalato alla Juventus una vittoria insperata sabato scorso, contro la Lazio. Contro il Tottenham, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, questo però non basterà. Nella Londra di Harry Potter, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà realizzare un'impresa per superare il turno dopo il 2-2 dell'Allianz Stadium. Una sfida magica, per cui la Joya dovrà trasformarsi, per una sera, nel mago più famoso della letteratura e del cinema. Ecco nel simpatico video di Calciomercato.com come l'Ordine della Fenice bianconero si prepara a questa gara.