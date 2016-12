Il suo errore dal dischetto, ieri sera, ha condannato laalla sconfitta nella Supercoppa Italiana contro il Milan. Pauloè uno dei giocatori che hanno deluso di più a Doha: inizialmente mandato in panchina da Massimiliano Allegri, che dopo l'ingresso in campo della Joya, nel secondo tempo, si aspettava il colpo della vittoria, in grado di risolvere una partita che si era complicata più del previsto per i bianconeri. Quel colpo non è arrivato e Dybala è finito al centro delle critiche. Sia nel mirino dell'allenatore livornese ("Ha avuto occasioni per fare gol. Con una partita andata in questo modo,"), che dei tifosi.A fine partita l'attaccante argentino era visibilmente deluso. Con la notte, però, è passata la tristezza, come testimoniato dalla frase che la Joya ha postato sul suo profilo Twitter: "Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato.". Una citazione di Michael Jordan, uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi. La Supercoppa è alle spalle, Dybala guarda al futuro con fiducia.