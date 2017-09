Chi nel mondo del calcio non vorrebbe giocare con Leo Messi? Nessuno, verrebbe da dire. E invece no. C'è chi, come Neymar, era compagno di squadra della Pulce e ha deciso di lasciare il Barcellona anche - oltre che per i tanti milioni che gli ha promesso il Paris Saint-Germain - per non essere più oscurato da uno dei due più grandi calciatori ancora in attività. E non è il solo a pensarla così. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Juventus e i blaugrana, Paulo Dybala ha infatti sorpreso tutti: "Sembrerà strano quello che sto per dire, ma giocare con Messi è difficile".



COME NEYMAR - La domanda rivoltagli da un giornalista argentino sulle difficoltà di coesistenza dei due numeri dieci con la maglia della Selección ha fornito alla Joya l'assist perfetto per mandare anche un messaggio di mercato. L'obiettivo di Dybala è continuare a crescere per realizzare la previsione di Massimiliano Allegri e di tanti, ovvero diventare, proprio insieme a Neymar, il calciatore più forte del mondo dopo Cristiano Ronaldo e Messi. Difficilmente potrà farlo giocando al suo fianco anche con la maglia del club, visti i primi risultati in nazionale.



CORTE RESPINTA - Una notizia che non può che far felice la Juventus e i suoi tanti tifosi, che temono lo "scippo" di uno dei loro migliori giocatori, viste anche le parole di Mino Raiola. "Non so cosa succederà nel futuro - ha continuato Dybala -, ora sono felice qui e ho scelto anche la maglia numero dieci, che è molto importante: per me è un onore, visto anche i grandi giocatori che lo hanno portato in passato". Un messaggio forte, che però difficilmente scorggerà il Barcellona dal fare un nuovo tentativo per regalarsi la Joya: il suo nome, qui ne sono sicuri, è in cima alla lista dei desideri blaugrana in vista della prossima estate.



@marcodemi90