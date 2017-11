Vecchia Signora...120 anni portati benissimo . Grazie @juventus per farmi fare parte di questa splendida famiglia! #finoallafineforzajuventus Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala) in data: 1 Nov 2017 alle ore 09:49 PDT

Tanti auguri @palermocalcioit Momenti e ricordi indimenticabili! Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala) in data: 1 Nov 2017 alle ore 08:47 PDT

Ci pensa lo stessoa spegnere subito il piccolo caso. Sempre su Instagram la Joya fa gli auguri alla: "Vecchia Signora...120 anni portati benissimo. Grazie Juventus per farmi fare parte di questa splendida famiglia! #finoallafineforzajuventus".Nel giorno in cui la società bianconera festeggia i 120 anni dalla sua fondazione il suo numero 10 dà la priorità alla sua ex:sul suo profilo Instagram fa gli auguri ai rosanero, che oggi 1° novembre compiono 117 anni, ma ancora un post per la sua attuale squadra... non c'è!Il curioso gesto della Joya divide i tifosi sui social network: chi chiede pazienza e sottolinea come il gesto sia il giusto riconoscimento per la squadra che lo ha fatto conoscere al mondo,