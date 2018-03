Altri tre punti pesanti: ora non molliamo neanche un po’ ! // Three points more, we don’t give up, not even a little! #finoallafine #juventus #football #calcio #futbal // Otros tres puntos pesados. Ahora no aflojamos ni un poco

A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on Mar 14, 2018 at 12:52pm PDT