La Juve è andata in HD, ormai sappiamo cosa vuol dire. Higuain+Dybala, la coppia di argentini che fa impazzire i tifosi bianconeri e spaventa quelli delle altre squadre. Nonostante dalla Spagna si parli di un rapporto non idilliaco tra i due, il campo dice che nessuno più de La Joya ha offerto più assist al Pipita. Come riporta Ilbianconero,com sono infatti tre su 14 i passaggi decisivi di Dybala per le reti di Higuain in campionato, due quelli messi a segno da Dybala e uno a testa per Lemina, Mandzukic, Pjanic, Lichtsteiner, Sturaro, Cuadrado, Alex Sandro, Rincon e Marchisio