Paulo Dybala ha commentato in zona mista sia la vittoria nel derby della Juventus che il momento di forma di Gonzalo Higuain: “Sapevamo che non sarebbe stata semplice ma con il rosso che ha preso il giocatore del Torola partita è diventata più gestibile. Siamo stati bravi a non concedere niente a parte qualche angolo e punizione, poi abbiamo chiuso la partita. L’importante è che vinca la Juve sappiamo che abbiamo perso la prima di Champions e non possiamo lasciare punti. Dobbiamo vedere 11 contro 11 contro una grande squadra ma manca ancora tanto alla fine. Higuain è importante il gol arriverà quando meno se lo aspetta.”