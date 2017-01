Oggi potrebbe essere il grande giorno. E' un argomento di cui si discute da giorni, settimane e che continua a tenere in fermento il tifo bianconero: oggi, però, dovrebbe essere il giorno in cui si passa ai fatti, in quanto dovrebbe avvenire il tanto atteso incontro tra Pierpaolo Triulzi e la dirigenza juventina per limare gli ultimi dettagli in merito al rinnovo di contratto di Dybala. Le cifre e la durata del prolungamento sono ormai noti: l'attaccante argentino firmerà un contratto con la Juve fino al 2021 e percepirà un ingaggio da stella, pari a ben 7 milioni netti più bonus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, inoltre, la Juve non inserirà alcuna clausola rescissoria sulla Joya: l'intenzione dei vertici bianconeri, infatti, è quella di non cedere Dybala.