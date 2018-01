Messaggio netto, forte, chiaro. Paulo Dybala ad oggi non è un giocatore in vendita, men che meno a prezzi di saldo. La Juventus in queste settimane di critiche per la gestione della Joya, di musi lunghi e voci di tensioni ha apprezzato la reazione di Dybala sul campo, con tanto di doppietta al Verona pesante per portare via tre punti dal Bentegodi. Ma soprattutto ha voluto far presente al nuovo agente di Paulo, ovvero il fratello, come non ci sia alcuna possibilità di cadere in trappole o simili sul futuro dell'argentino.



IL MESSAGGIO - I continui rumors sul Paris Saint-Germain e su un possibile addio a giugno non porteranno la Juve ad abbassare un prezzo che ad oggi è talmente alto da non esser stato ancora neanche fissato, né le indiscrezioni sulla tensione con Dybala porteranno a una svalutazione o ad aprire le porte al PSG, con cui i rapporti sono stati spesso difficili negli ultimi anni fino all'affare Matuidi di agosto scorso. Insomma, non si finirà nella trappola e c'è la decisa intenzione di lasciare tranquillo Paulo senza creare caos con il mercato attorno a lui. Protezionismo deciso, sms al fratello di Dybala arrivato...