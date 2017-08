Che la rivoluzione abbia inizio. L'affare Neymar lo dice chiaro e tondo: tutto è possibile in questo mercato, non ci sono più barriere o limiti. Ecco perché le pagine dei quotidiani spagnoli sono stracolme di nomi da sogno, i 222 milioni nelle casse del Barcellona aprono a qualsiasi scenario. Il più desiderato dai tifosi? Né Coutinho, Mbappé o Griezmann ma Paulo Dybala. Lui, la Joya della Juventus che sa perfettamente dell'apprezzamento (datato) dei blaugrana per Dybala così come di una tifoseria intera, quel sangue argentino 'alla Messi' dopo il tradimento brasiliano di Neymar incide per la sua parte.



LA POSIZIONE JUVE - Desiderio, appunto. Perché al di là delle idee ad oggi il Barcellona del presidente Bartomeu non è andato; e sa perfettamente che avviare una trattativa a inizio agosto per giocatori così importanti senza clausole significa rischiare di perdere tempo, a meno di esborsi clamorosi. La Juventus sa tutto, Marotta e Paratici non hanno avuto contatti finora col Barça e sanno che può accadere qualsiasi cosa in uno scenario del genere; ma allo stesso modo conoscono il mercato, un'offerta alta non basterà neanche a sedersi al tavolo. Servirebbe qualcosa di enorme, quando ad ora non c'è stata neanche una telefonata tra due società in ottimi rapporti: il Barcellona è avvisato da settimane, chi vuole anche solo pensare a Dybala deve svenarsi.



PAULO SERENO - Soprattutto, servirebbe la volontà di rottura da parte di Dybala che fin qui si è mostrato tranquillo. Non ha chiesto alla Juve di partire, ma soprattutto il suo entourage non ha avuto incontri o dialoghi con il Barça. Non si è andati oltre l'apprezzamento datato, quindi. Né Dybala ha intenzione di lasciare Torino in fretta e furia: ha gradito molto il rinnovo dei mesi scorsi, mossa strategia perfetta della Juventus anche per arrivare ben oltre i 100 milioni di valutazione. Ed è pronto a rimanere in bianconero con entusiasmo, al momento non ha altri pensieri. Una base di partenza importante. Ricordando che è un mercato in cui vale davvero tutto, specialmente per quei club. Ma la Juve è serena; Dybala ancora di più.