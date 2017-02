Il comportamento di Paulo Dybala nella gara di ieri sera ha dimostrato che la Joya non è affatto un presuntuoso, un "montato", come era stato descritto dopo la rabbia per la sostituzione di domenica scorsa al Mapei Stadium. In settimana, infatti, l'argentino ha chiesto scusa a tutti per quel gesto irrispettoso e, grazie anche alla tirata di orecchie ai suoi danni di senatori come Buffon, Bonucci e Chiellini, questa volta non ha commesso errori: nella gara contro l'Inter, infatti, all'85', Allegri ha deciso di rimpiazzarlo con Rugani ed appunto l'argentino è uscito dal campo tranquillo, abbracciando il mister e ricevendo i complimenti da tutti, tifosi e compagni per una prestazione da campione che questa volta non è stata macchiata.