"Buio Dybala, continua un mese da incubo". Così la Gazzetta dello Sport su Paulo Dybala in prima pagina: secondo il quotidiano, infatti, l'attaccante della Juventus è stato citato in causa dal proprio sponsor per una questione legata alla Puma di qualche anno fa. Ballano tanti milioni di euro e l'entourage di Dybala è letteralmente furioso per la gestione dei diritti d'immagine. "La Juventus è con lui", scrive il giornale in prima.