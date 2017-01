Ormai è chiaro: tutti vogliono Paulo Dybala! L'ultima suggestione arriva dal Sun, che parla già di cifre reali, che superano già quelle sborsate dal Manchester United per l'ex gioiello bianconero Paul Pogba.



Il tabloid inglese sconvolge tutti con un'offerta da 77 milioni di sterline (90 milioni di euro) a cui si aggiungerebbe anche il cartellino di Alvaro Morata, per un valore complessivo pari a circa 130 milioni. Sempre il quotidiano britannico aggiunge che la Juventus preferirebbe uno tra Kroos o Modric per andare a rinforzare il centrocampo, il settore più criticato.



Per ora sono solo voci, ma una cosa è certa: terminato il tormentone Pogba, è già partita l'asta per accaparrarsi Paulo Dybala e la sensazione è che non si fermerà molto presto.