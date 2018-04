Antonella Cavalieri, l’ex fidanzata di Paulo Dybala scaccia le polemiche sul rendimento dell’argentino con un’intervista rilasciata a Tuttosport: "Guardando Paulo dall'esterno, io non lo vedo triste. Mi spiace sentire tante critiche, ci rimango male anche io perché gli voglio ancora un gran bene anche se in questo momento non stiamo insieme. Che giocasse bene o male non è mai dipeso da me, è un bravissimo ragazzo e spero possa tornare presto al gol e vincere lo scudetto. Fidatevi di me che gli sono stata accanto a lungo: di sacrifici ne fa tanti. Quando non è al campo, si rilassa in casa tra amici e famiglia. Ed è attentissimo all'alimentazione, non l'ho mai convinto nemmeno a prendere un gelato".