Parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Juventus, Paulo Dybala è tornato a parlare del suo rinnovo di contratto: "In questi giorni la Juventus e il mio procuratore si sono incontrati e hanno avuto modo di parlare. Siamo ben avviati, anche se adesso il mio agente dovrà tornare in Argentina per la nascita di suo figlio".



NON DIPENDE SOLO DA ME - "Però tutti noi siamo positivi e siamo sicuri che il rinnovo arriverà. Lo so che se ne parla da novembre, ma non dipende solamente da me, dovete parlare anche con la Juventus".



NUOVO MODULO - "Mi trovo benissimo con questo nuovo modulo, siamo tanti in avanti, di solito gli avversari non riescono a prenderci perché ci muoviamo bene. Certo, in alcune situazioni dobbiamo cercare di uscire meglio da dietro, però questo sistema di gioco è perfetto: sono poche le squadre che sono riuscite a fermarci da quando ci presentiamo così".