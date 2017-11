No, non è un discorso generazionale e nemmeno proverbiale sulla scia di un banale "Non ci sono più le mezze stagioni", ma la realtà dei fatti. Il mondo si evolve e con esso le sue personalità.veniva al mondo, e qui sta tutta la prima differenza. Dal più terreno- i fan del romantico ricorderanno la celebre foto di Del Piero e Zidane con una fetta di pizza al trancio all'Autogrill - alla nostra epoca, in cui tutto è cosìNon sta a noi giudicare cosa sia meglio, ma tant'è. Epoche diverse, calcio diverso, personalità diverse, ma Paulo oggi,