Paulo Dybala non vedeva il campo dal 6 gennaio, quando - prima della sosta - la Juventus ha affrontato e battuto il Cagliari allo Stadium. Un problema muscolare l'ha poi messo fuori dai giochi per oltre un mese, fino al rientro tra i convocati in occasione di questo derby. Nel percorso che dovrebbe portarlo al pieno recupero in vista del match di ritorno contro il Tottenham del prossimo 7 marzo, Allegri gli ha voluto concedere minuti importanti in una partita dall'elevato tono agonistico come questo derby giocato in trasferta. Il modo migliore per riprendere confidenza con il campo.