Un'occasione da non lasciarsi scappare, un'operazione da condurre in porto. Così la Roma vede la cessione di Edin Dzeko al Chelsea, che per il bosniaco ed Emerson Palmieri è arrivato a formulare un'offerta da oltre 60 milioni di euro. In queste ore sono previsti altri contatti tra le parti ma l'operazione è ormai imbastita, siamo ai dettagli.



LA TELEFONATA DI CONTE E L'ARRIVO A MILANO - Per la fumata bianca mancano solo le firme ma si può dire che Edin Dzeko e il Chelsea sono sempre più vicini, complice anche una telefonata di Antonio Conte che ha voluto accertarsi personalmente circa la volontà del calciatore di vestire la maglia dei Blues, offrendogli un contratto da circa 7 milioni di euro a stagione. Decisive saranno le prossime 48 ore: intanto Edin Dzeko è arrivato in hotel a Milano. Lo hanno raggiunto padre, sorella e l’agente italiano SIlvano Martina.