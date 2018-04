Cutrone è l'unica certezza per l'attacco del Milan presente e futuro. Kalinic è già sul mercato, non ha convinto pure André Silva, sul quale però la dirigenza ha ancora fiducia. Il giovane italiano ha segnato 15 gol in questa stagione, tanti quanti ne hanno realizzati insieme gli altri due centravanti in rosa. Per Cutrone è in fase di definizione il terzo prolungamento stagionale, fino al 2022 con ingaggio attorno al milione più bonus.



GLI OBIETTIVI - In vista della prossima stagione, il Milan sta cercando un nuovo bomber sul mercato. I primi due nomi sulla lista della spesa sono Dzeko e Belotti, entrambi difficilmente raggiungibili. Così, sempre secondo Tuttosport, per i rossoneri si può riaprire la pista che porta a Luis Muriel.



OCCASIONE - Il 27enne attaccante colombiano gioca in Spagna al Siviglia, che la scorsa estate lo ha acquistato per 20 milioni più bonus dalla Sampdoria. Muriel ha faticato a imporsi nella prima metà di stagione, poi il suo rendimento è migliorato con l'arrivo in panchina di Montella: finora ha segnato 9 gol, 7 nella Liga (di cui 6 nelle 16 gare in cui è stato impiegato da titolare). Il colombiano non è un vero bomber, ma sa giocare da prima e seconda punta e ha qualità tecniche eccelse che non è mai riuscito a far esplodere completamente. E’ un giocatore che potrebbe completare il reparto e che, cosa non da poco, potrebbe costare non troppo, soprattutto se Montella verrà sollevato dall'incarico a fine campionato. Senza il tecnico italiano, Muriel potrebbe spingere per tornare in Italia e il Milan, anche secondo diversi media spagnoli, può essere una destinazione gradita.