Edin Dzeko è uno dei punti di riferimento della Roma in questa stagione. Non solo per i 29 gol segnati, ma soprattutto per la crescita esponenziale avuta rispetto allo scorso anno. Intervistato da Uefa.com l'attaccante bosniaco ha rivelato le sue sensazioni sulla stagione in corso, alla vigilia di una gara fondamentale, gli ottavi di finale di Europa League contro il Lione: "Ho 30 anni, quasi 31, e ammetto che questa è la miglior stagione di sempre. Non sento i 30 anni. Sono in forma e sono pronto, ma non è un caso. Lavoro molto, prima e dopo l'allenamento.



TRIPLETTE - "Segnare tre gol in una partita non è facile, ma quando succede in Europa League so di aver fatto qualcosa di grande. Mi motiva molto e voglio continuare a segnare. Per ora ho segnato solo due triplette in Europa League, ma spero che ce ne siano tante altre. Quando ho segnato la prima tripletta contro il Viktoria Plzeň ho portato il pallone a casa, Una l'ha preso subito e non voleva lasciarlo andare: ci ha giocato tutto il giorno. Allora, ovviamente, le ho dedicato la seconda tripletta".



TOTTI - "Per la Roma significa tutto. Quando non gioca dall'inizio, i tifosi impazziscono appena lo vedono scaldarsi e lo stadio si infuoca. Totti è una leggenda di Roma e della Roma, ma quando ci parli non diresti mai che è una star perché è simpatico e tratta tutti bene. È semplicemente un onore giocare con lui".