C'è un ostacolo grande tra Edin Dzeko e il Chelsea: si chiama Amra Silajdžić, la moglie di Edin che sta provando in tutti i modi a convincere il marito a restare a Roma dove sono nati i suoi due figli e dove si trova splendidamente, come dimostrano anche alcune foto apparse su Instagram che immortalano la città eterna con tanto di cuoricini come emoticon. Pesa più questo al momento, della situazione contrattuale che vede comunque una distanza sulla durata del rapporto tra il bosniaco e il Chelsea: contratto fino al 2020, e non solo per un anno con opzione sul secondo come prevede la società inglese per i calciatori over 30.



TUTTO IN STAND-BY - Secondo Premium Sport, il bosniaco sceglierebbe anche di guadagnare sei milioni all’anno anziché otto pur di avere un contratto di due anni. Dopodiché, potrebbe coronare il sogno di trasferirsi con la famiglia in California, con i Los Angeles Galaxy pronti ad abbracciarlo in MLS. Il suo agente, Redzepagic, non riesce ancora ad andare a Londra perché non ha ancora ricevuto il visto, ma entro stasera la situazione potrebbe sbloccarsi, anche perché Dzeko sembra davvero irritato dal comportamento della Roma. Tutto in stand-by.