Parola a Edin Dzeko: l'attaccante della Roma è stato uno dei giocatori più chiacchierati del mercato appena concluso, al centro di una trattativa con il Chelsea poi non concretizzatasi. E' lo stesso Dzeko a raccontare la vicenda al portale bosniaco Klix.ba: "E' vero che ci sono state delle trattative, questa è l'unica cosa che posso dire al riguardo. Ci sono state un sacco di speculazioni e di falsità ed anche qualche affermazione ridicola. Mi ha lusingato l'interessamento da parte del Chelsea. Al contempo sono state raccontate tante storie riguardo una mia partenza da Roma ma alla fine sono ancora qui. Sono felice di essere rimasto perchè Roma oramai è la mia casa e parte indelebile della mia vita. Non potrò mai dimenticare come sono stato accolto quando sono arrivato, a questa città sono legati ricordi felici della mia vita, come quello della nascita di mio figlio. Questa città fa parte della mia vita e lo farà sempre".



MOMENTO DELLA SQUADRA - "Stiamo tutti lavorando sodo per cercare di uscire da questo momento di crisi. Ma siccome stiamo lavorando bene credo che a breve riusciremo ad uscire da questa serie negativa ed a ritrovare un ritmo vincente. ono convinto che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi lavorando insieme ed avendo fiducia nel futuro".



AMBIZIONI - "La scorsa stagione sono stato capocannoniere, quest'anno non va ugualmente bene. Io però penso sempre alla squadra, non al mio successo personale. Non posso parlare di me se so che la squadra sta andando male, perché faccio parte della squadra e celebro la vittoria o soffro per la sconfitta con i miei compagni di squadra".



FUTURO ROSEO - "Credo che ci siano ancora molti altri momenti belli davanti a noi e che riusciremo a raggiungere tutti i nostri obiettivi lavorando insieme e avendo fiducia nel futuro. La Roma è la mia famiglia e sono felice di continuare a indossare questa maglia. Ci sono molte sfide da affrontare e faremo del nostro meglio per raggiungere i nostri obiettivi. Sarà difficile, ma non ci arrenderemo".