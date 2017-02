Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha risposto ad alcune domande dei tifosi sui Facebook: ''Il momento migliore? Ci sono stati tanti bei momenti nella mia carriera. La Nazionale conta molto per me, quindi il mio momento migliore è il debutto con gol alla Turchia. E’ stato un sogno che si è realizzato. Idolo? Senza dubbio Andriy Shevchenko, è stato speciale per me. Mi ricordo ancora il giorno in cui ha segnato una tripletta contro il Barcellona al Camp Nou. Era il numero uno per me''.