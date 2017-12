Non è bastato vincere la classifica dei cannoniere lo scorso anno. Edin Dzeko è di nuovo nell’occhio del ciclone. Il rigore fallito ieri col Torino è infatti solo l’ultimo di una serie di errori che hanno inchiodato il bosniaco a una sola rete tra ottobre e dicembre. E se non segna Edin sono dolori considerato che Schick è appena tornato e che Perotti ed El Shaarawy non sono mai stati grandi bomber.



I PERCHE’ DI UNA CRISI - Apatia? Non proprio. Perché guardando i numeri Dzeko è l’attaccante della serie A che tira di più verso la porta avversaria (per lui anche il record di pali da condividere con Immobile: 4). Sono ben 66 le conclusioni di Edin di cui 40 in porta e 26 fuori. I gol? Appena 8. La percentuale tra tiri nello specchio e gol realizzati quindi è abbastanza imbarazzante se messa a paragone con gli altri.



Icardi 37%

Immobile 29%

Higuain 26%

Mertens 24%

Dybala 23%

Callejon 20%

El Shaarawy 17%

Mandzukic 17%

Perisic 16%

Dzeko 12%

Insigne 6%





INTESA CON SCHICK - Ieri nel finale della gara persa col Torino si è intravisto qualche barlume di intesa e pure Di Francesco lo ha fatto notare (“Si sono mossi bene insieme”). Non nel 4-3-3 però, visto che nell’assedio Eusebio ha schierato una sorta di 4-2-4. Il futuro della coppia potrebbe essere proprio un cambio modulo, magari con i due sulla stesse linea in un 4-3-1-2 oppure con il ceco leggermente dietro Dzeko in un 4-3-2-1 da accompagnare con Perotti o Nainggolan.



LA SFIDA CON HIGUAIN - Un banco di prova decisivo arriverà dopodomani quando Dzeko sfiderà El Pipita a Torino. Un confronto tra due bomber veri, con l’argentino però che ha ritrovato la forma migliore dopo un inizio difficile. Il bosniaco ha affrontato tre volte i bianconeri e nel suo primo incontro fece male ad Allegri: era il 30 agosto 2015 e di testa segnò il gol del 2-1. Sembrava l’inizio di una storia bellissima, ma proprio in quella stagione Dzeko perse la via del gol più di una volta. L’anno scorso la rinascita, ma negli incontro coi bianconeri si è eclissato.



CRITICHE E MERCATO - Sui social e nelle radio intanto è ripartito il tam-tam. Dzeko, che ha sempre accettato le critiche senza polemizzare, potrebbe stancarsi e a fine stagione non è detto che decida di restare. La voglia di tornare al Wolfsburg è già emersa e il club tedesco sarebbe felice di riaccoglierlo. Poi ci sono le offerte milionarie della Cina. Insomma, non è escluso che questo possa essere l’ultimo anno di Dzeko in giallorosso.