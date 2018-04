Parlando ai microfoni di Mediaset Premium l'attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha commentato così la vittoria per 3-0 sul Barcellona che è valsa l'accesso alla semifinale di Champions: "Non è stato facile, ma sono rimasto qui per questo genere di partite: io sono felice e penso che lo sia anche la società".



IL NO AL CHELSEA - "A quanti soldi ho rinunciato nel mancato passaggio al Chelsea? Non mi interessano i soldi. E il bello potrebbe ancora venire"



ALTRE IMPRESE - "Giocando come abbiamo fatto stasera, possiamo dire la nostra contro qualsiasi avversario: non ho mai visto il Barcellona così in difficoltà. Questa Roma ha una grande mentalità, se non ce l’hai certe partite non le vinci. Nessuno credeva in noi e invece siamo in semifinale, ora l’obiettivo è la finale: sono contento di guardare il sorteggio e vedere la mia Roma lì".



IL CAMPIONATO - "Perché non riusciamo a trasferire questa grinta anche in campionato? Non so che dire: noi non siamo contenti, perché abbiamo perso troppi punti specialmente in casa. Sono rimaste sette partite e dobbiamo subito riprenderci, a cominciare dal derby che è un match fondamentale"-



SCHICK - "Come mi sono trovato con Schick? È ancora giovane, deve crescere, ma ha fatto una buona partita: mi sono trovato molto bene.”