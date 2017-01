Non smettono di guardare in Europa i club cinesi, nonostante i limiti alle spese imposti dal governo. In attesa di una risposta definitiva dalla Fiorentina per Nikola Kalinic, spunta un retroscena su un altro attaccante della Serie A inseguito dal Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro: Edin Dzeko.



16 MILIONI - Prima di mettere nel mirino il centravanti viola, i cinesi avevano infatti presentato una proposta al gigante bosniaco con una super offerta dal punto di vista economico, da circa 16 milioni di euro a stagione. Secco il no di Dzeko che, secondo il Corriere dello Sport, ha deciso di restare a Roma sia per motivi di campo che familiari.