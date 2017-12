Intervistato dal canale tematico della Roma, Edin Dzeko parla di Luciano Spalletti e di Walter Sabatini.



"Con il mister all'inizio non è stato semplice, giocavo e non giocavo ma è anche grazie a lui se poi sono diventato capocannoniere. Sviluppa un gioco che fa bene a tutti gli attaccanti e quest'anno si sta vedendo anche con Icardi. Sabatini? È il ds che mi ha portato in Italia e quando è andato via sono stato molto triste, ma poi è arrivato Monchi che ha portato altri campioni. Tutti sappiamo che lavoro ha svolto al Siviglia e adesso sono nuovamente felice”.