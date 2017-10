Protagonista assoluto nel pareggio in rimonta della Roma sul Chelsea, Edin Dzeko continua a macinare gol in questo 2017 da sogno. 31 gol in 36 partite da gennaio ad oggi e una doppietta da brividi a Stamford Bridge che ha ribaltato, momentaneamente il risultato da 2-1 a 3-2 in favore dei giallorossi.



In particolare è stata la rete del 2-2 a scatenare il web e non solo. Lancio dalle retrovie di Fazio e sinistro al volo sotto la traversa. Un gol che ha ricordato, per le movenze e la precisione quelli segnati da Marco van Baste con la maglia del Milan e dell'Olanda ma che, soprattutto, ha agitato i tifosi giallorossi che stanno rinfacciando a tutti i supporter rivali le bocciature rifilate al bosniaco alla fine della prima stagione nella capitale. Non era un bidone? Ecco la gallery del gol e degli sfottò più divertenti.