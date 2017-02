É l'ex nerazzurro, Philippe Coutinho, il miglior brasiliano che milita in una squadra europea. Il riconoscimento è arrivato in riferimento alla stagione scorsa e l'attaccante del Liverpool ha manifestato tutta la propria gioia a riguardo.



“Per me significa molto. Sono molto felice di sapere che l’anno scorso mi è stato riconosciuto questo premio da molte persone. E’ stato un anno importante per me e sono molto felice di aver vinto questo premio. E’ stato un buon anno. Come squadra, abbiamo giocato molto bene e siamo riusciti a raggiungere due finali, che purtroppo non siamo riusciti a vincere. E’ stato un momento molto difficile per noi affrontare la sconfitta contro il Siviglia, ma questo certamente ha reso il gruppo più forte. Klopp? Punta molto sul gruppo, lavoriamo duro insieme, anche se naturalmente il Liverpool può contare anche su grandi singoli".