E' una Sampdoria formato nazionale. Quantomeno per quanto riguarda l'est Europa, un mercato che gli scout blucerchiati battono con attenzione estrema e che sta dando ottimi frutti. Anche perchè quattro delle scoperte che questa Samp formato europeo, anzi, Mondiale, ha fatto nei mercati cosiddetti 'emergenti' si sono meritate la convocazione dalle rispettive nazionali.



Si tratta di giocatori che sono già al centro di parecchie voci di mercato perchè molte società gli hanno messo gli occhi addosso. Due sono polacchi, e parliamo ovviamente di Karol Linetty e Bartosz Bereszynski, chiamati dal C.T. Nawalka per affrontare il Montenegro in una gara di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Russia 2018 in programma domenica 26 marzo a Podgorica.



Stesso impegno anche per Milan Skriniar, che con la Slovacchia affronterà Malta, e pure per l'altro grande protagonista della stagione blucerchiata, ossia Patrik Schick. L'attaccante ha convinto l'allenatore della Repubblica Ceca dei grandi, e incontrerà il San Marino, sempre per le qualificazioni a Russia 2018.