Alessio, difensore del, ieri è rientrato in gruppo per allenarsi coi compagni in vista della sfida contro ladi sabato. Il 13 rossonero ha pubblicato una foto su Instagram dove colpisce il pallone di testa: "Gol o no?". E subito è arrivata la risposta di Pjanic, suo compagni alla Roma e avversario sabato: "No". Controrisposta di: "Lo sto tenendo in caldo...".