Ciao Procuratore,sono Salvo e ho 33 anni. Operaio da quando ho 17 anni. Quest'anno la mia azienda non mi dà le ferie perché ci sono stati dei licenziamenti e quelli rimasti in piedi devono lavorare più di prima. Nessun giorno di riposo per me, a differenza dei calciatori che se ne vanno sulla Costa Smeralda. Ma io chiedo: vengono anche pagati per starsene a prendere il sole sugli Yacht?Non vorrei sembrare invidioso però in questa Italia c'è chi ha troppo e chi ha troppo poco. La ringrazio se mi vorrà dare una risposta, anche se penso che non pubblicherete questo sfogo. Salvo di Imperia.Quanto ai calciatori, le devo rispondere affermativamente: vengono pagati anche durante le ferie. Perché? Perché, strano a dirsi e a pensarlo, ma. A quanti giorni di riposo hanno diritto? I calciatori della Serie A, in particolare, hanno diritto a un periodo di riposo annuale che dovrà avere una durata minima di 4 settimane e che verrà determinato dalla società in relazione alle esigenze dell'attività sportiva e dovrà normalmente avere carattere continuativo (in pratica, un bel mese in Sardegna non glielo toglie nessuno!). Attenzione: alle società viene riservato il diritto di richiamare il proprio calciatore in sede durante il periodo di riposo annuale. Qualora ciò avvenga, la società è tenuta a rimborsare all'atleta le spese di viaggio sia per il rientro in sede, sia per il ritorno alla località ove il calciatore stava trascorrendo le ferie. Tutto ciò è previsto dall'Accordo Collettivo di Serie A.Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it