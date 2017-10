Il Corriere dello Sport accende i riflettori su Ivan Perisic e Antonio Candreva, i due esterni nerazzurri che stanno facendo le fortune di Luciano Spalletti.



“L’azzurro e il croato sono 2 degli 8 nerazzurri che finora sono stati titolari in tutte le prime 10 giornate. Il secondo non ha perso neppure un minuto, mentre l’ex Lazio è insieme a Borja Valero quello con più sostituzioni subite (addirittura 7, 790' in campo). Il cambio più precoce a Benevento, l’1 ottobre, dopo aver servito l’assist dell’1-0, poi il boom di rendimento con il passaggio vincente per l’1-0 di Icardi nel derby, una prova sontuosa a Napoli e un altro “partitone” contro la Samp, quando è stato inesorabile nel battere i calci piazzati e negli affondi. E Perisic? Lui di assist dopo il 2-1 di Benevento ne ha piazzati 2, contro il Milan e contro i blucerchiati. Non segna da un mese e mezzo (ultimo centro il 16 settembre contro la Spal), ma a Verona con l’Hellas ha già timbrato il cartellino il 7 febbraio 2016 (1 gol e 1 assist) ed è in gran forma (3 reti e 5 passaggi vincenti finora). Ivan intende prepararsi al meglio per arrivare al top allo spareggio mondiale contro la Grecia, avversaria che sfiderà anche l’amico Brozovic, nuovamente tra i convocati di Spalletti dopo l’infortunio accusato al polpaccio con la nazionale. Anche Candreva attende la doppia sfida per Russia 2018 con la Svezia nella speranza, al ritorno alla Pinetina, di poter festeggiare la qualificazione insieme al croato”.