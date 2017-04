NEW: an Easter update to the most productive attackers in European football. Mbappé mixing it with the elite, and Dele Alli creeping in too pic.twitter.com/wXsytfmcBn — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) 16 aprile 2017

Il giornalista del Financial Times John Burn-Murdoch ha compiuto un'indagine per capire quale dei 50 migliori bomber del mondo abbia effettivamente l'impatto migliore e più costante sulle partite: una media tra giocate utili (gol/assist) e minuti giocati, ecco numeri alla mano il vincitore di questa speciale classifica.Campione a sorpresa ma non troppo, l'uomo del momento è sempre: la doppietta realizzata nell'andata dei quarti di Champions contro il Borussia Dortmund sono stati solo l'ultima manifestazione di un talento che a soli 18 anni ha già conquistato tutti. Grazie anche al minutaggio non elevato (), la sua media è incredibile:Una media mostruosa, superiore per per poche frazioni anche a quella di, che con i suoiinsegue solo per l'impiego decisamente maggiore ().Francia e Spagna guidano, l'Italia non sta a guardare perché il terzo gradino del podio se lo prende: il folletto del Napoli si intromette tra Messi e Suarez grazie alle sueMolto bene anche, 5° in questa speciale classifica con una media di un gettone, e il Gallo, che si mette alle spalle Cavani, Lukaku, Neymar e Cristiano Ronaldo.Tre dei cinque migliori marcatori della Serie A sono nella Top15 europea, e gli altri due?con la media di'peggio' fa: i suoiin tutte le competizioni gli valgono solo la 40° posizione, ma questo si deve anche al costante impiego da parte di Allegri nella sua Juventus (). Il Pipita si ritrova dunque a inseguire, ma già a partire dalla sfida di ritorno con il Barcellona può puntare a scalare questa speciale classifica.