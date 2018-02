È morto nella notte Gian Marco Moratti, il fratello maggiore di Massimo e colonna portante dell'azienda di famiglia, la Saras, ereditata dal padre Angelo. Imprenditore e petroliere italiano, Gian Marco era il marito dell'ex-sindaco di Milano Letizia Moratti e padre di quattro figli Angelo, Francesca, Gilda e Gabriele.



Laureatosi in Giurisprudenza a Catania è stato a lungo presidente dell’Unione petrolifera e nel consiglio d’amministrazione di Corriere della Sera, Bnl, e soprattutto dell'Inter. Era il socio azionista più anziano ancora in vita dato che fu il primo dei fratelli a ricevere parte delle quote societarie dal padre. Quote tenute in piccolissima parte (circa lo 0,0026%) ancora oggi. E' stato anche membro del coordinamento italiano contro l’abuso di droghe e con la moglie Letizia è stato tra i principali sostenitori della comunità di san Patrignano.