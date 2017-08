Guido Rossi si è spento oggi all'età di 86 anni. Avvocato e giurista, è stato nel corso della sua carriera presidente di Consob e di Telecom, ed è stato eletto commissario straordinario della FIGC negli anni in cui scoppiò lo scandalo di calciopoli.



E' stato uno dei massimi esperti italiani di diritto societario ed è stato anche senatore nella decima legislatura. E' stato anche fra i firmatari del disegno di legge antitrust del maggio 1988.



Durante Calciopoli è stato ampiamente criticato soprattutto per la sua esperienza all'interno del consiglio di amministrazione dell'Inter. La revoca dei due scudetti alla Juventus e l'assegnazione di quello 2005/2006 proprio all'Inter hanno affossato la sua figura agli occhi soprattutto dei tifosi bianconeri.



E' stato infine lui il commissario della FIGC che ha alzato al cielo la Coppa del Mondo dopo il Mondiale vinto dall'Italia nel 2006 in Germania con Marcello Lippi in panchina.