1) Zamparini per pura sfida lo chiama ad allenare il Palermo al posto di Tedino. Ventura accetta la sfida. Ma perde una partita dietro l’altra. Zamparini lo esonera. Torna Tedino. Ventura si becca un’altra buonuscita.



2) Scrive un libro dal titolo curioso: «La mia libidine». Ma il libro viene tradotto soltanto in Svezia, dove ha un successo clamoroso e rimane in classifica per più mesi, affiancando i grandi giallisti svedesi.



3) Sparisce per un po’. Niente tivù, niente interviste, niente apparizioni pubbliche. Rimane asserragliato in casa. Poi quel po’ diventa molto. Poi quel molto diventa troppo tempo. E alla fine un’intera nazione si chiede: ma dov’è finito Ventura? Riappare un giorno d’autunno a «Tu sì que vales», dove si esibisce nella spiegazione del 4-2-4 anzi del 3-5-2 anzi del 4-3-3 e viene bocciato senza pietà.



4) Passa le giornate a chiedere ripetutamente l’amicizia su Facebook a Insigne. Ma Insigne ogni volta gliela rifiuta. Allora chiede a De Rossi di intercedere per lui, ma De Rossi manco si alza dalla sedia e gli risponde che quello giusto a cui chiedere è Insigne.



5) Investe la buonuscita della nazionale in azioni dell’Ikea. Ma l’Ikea fallisce ribaltando l’economia mondiale e Ventura perde tutto.



6) Diventa seconda voce della Rai per le partite della nazionale e critica apertamente il suo successore spiegando che non si può lasciar fuori un talento come Insigne e che Belotti e Immobile non possono giocare insieme perché si pestano i piedi e che Verratti è sopravvalutato e che Jorginho deve giocare, sempre e comunque titolare



7) Se Buffon diventa ct, gli fa da secondo, con Sullo come terzo. Dopo qualche tempo gli suggerisce la formazione, ma Buffon non gli dà retta.



8) Diventa conduttore delle «Iene» al posto di Mammuccari e fa coppia con Ilary Blasi. Se la cava talmente bene che lo mandano anche in giro a fare il «guastatore». Lui prima dice sì, poi no, poi spiega che quel sì era un no



9) Fa le selezioni per X Factor, spiegando che lui - l’X Factor - ce l’ha da quando è nato.



10) Viene riassunto come ct della nazionale da Tavecchio, che confida nel fatto che nessuno se ne accorga, tanto siamo in Italia e funziona così. Per un po’ allena l’Italia con discreti risultati, ma prima di un’amichevole con la Svezia sparisce scegliendo la clandestinità.