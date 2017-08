Oggi si è fatta la storia: alla prima giornata di Serie A con il VAR è stato assegnato un calcio di rigore grazie all'utilizzo della tecnologia in campo. Il teatro è quello dello Allianz Stadium, i protagonisti Alex Sandro e Duje Cop, il minuto il 36: il Cagliari è in attacco e il difensore brasiliano atterra da dietro l'attaccante rossoblù; l'arbitro Maresca non fischia e il pallone scivola sul fondo. Solo a quel punto viene segnalato l'episodio al direttore di gara che, dopo circa 30 secondi, cambia la sua precedente decisione. Al minuto 39, dopo 3 minuti dal momento del fallo, Farias si presenta dal dischetto e tira (sbagliando) il primo calcio di rigore della storia del campionato italiano assegnato grazie all'ausilio della tecnologia in campo.



LA STORIA - Questo momento è destinato a segnare, in un modo o nell'altro, la storia del mondo del calcio italiano. La tecnologia ha corretto un errore del direttore di gara, al quale era sfuggito il fallo di Alex Sandro su Cop, segnando una svolta epocale per il nostro modo di vedere e vivere il calcio.