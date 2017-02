Erano bastate poche settimane a Jeison Murillo per prendersi l'Inter. Arrivato nell'estate 2015 come uno dei due perni della nuova difesa dell'allora allenatore, Roberto Mancini, il colombiano era riuscito a trovare subito una grande intesa con il più esperto Miranda, con cui sembrava completarsi alla perfezione. Velocità ed esplosività le sue qualità migliori, che a tanti tifosi interisti avevano fatto tornare alla mente un connazionale di Murillo, diventato uno dei migliori centrali al mondo con la maglia nerazzurra: Ivan Cordoba.



ALTALENA - Poi, con il calo della squadra di Mancini di metà stagione, si è bloccato anche Murillo. Una spirale che lo ha portato anche fuori dalla formazione titolare fino a qualche settimana fa, con Medel arretrato sulla linea dei difensori. E così anche i discorsi relativi al rinnovo del suo contratto, in scadenza 2020, si erano bloccati. Il classe '92 ha però continuato ad allenarsi, convinto di potersi riconquistare il posto. Come in effetti è avvenuto.



CONTATTI RIAVVIATI - Terzo centrale e, all'occorrenza, terzino destro. Murillo è diventato un vero e proprio jolly per Stefano Pioli, l'uomo che permette al tecnico emiliano di cambiare modulo e passare dalla difesa a quattro a quella a tre, e viceversa. E con il miglioramento delle sue prestazioni, sono ripartiti anche i contatti tra i suoi agenti e il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, per il rinnovo, con tanto di un primo incontro già avvenuto nelle scorse settimane. Negli ultimi giorni dall'estero parlano di tanti interessamenti importanti per Murillo, dal Real Madrid al Manchester City, e il club di corso Vittorio Emanuele vuole blindarlo. Tra campo e mercato, l'Inter ha ritrovato il vecchio Murillo.



