La bella vittoria maturata ieri sera in casa della Lazio ha confermato una tendenza già emersa in passato nel corso del campionato: questo è un Genoa da trasferta.



Con il successo sui biancocelesti i rossoblù hanno infatti incamerato il sedicesimo punto lontano da Marassi, dove finora ne sono stati raccolti l'esatta metà, appena otto. In pratica lontano da Genova il Genoa è stato capace di raccogliere il 66,6% dei punti complessivi racimolati fino ad oggi. Una percentuale che in Serie A non può vantare nessun'altra compagine. Inoltre, con appena sette reti subiti in 12 partite esterne, il Grifone è assieme al Napoli la seconda squadra che ha subito meno gol in assoluto in trasferta. Meglio ha fatto soltanto la Roma che però ha giocato una gara in meno dei rossoblù.



A fare da contraltare c'è la statistica sui gol segnati, che sono sempre sette, come quelli subiti. In questo caso a far peggio dei liguri è riuscito solamente il Benevento, a segno in sole tre occasioni fuori dal Vigorito. Ma mentre i gol dei sanniti non sono valsi alcun punto in classifica, quelli del Genoa hanno portato ciascuno 2,29 punti di media.