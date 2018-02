Una nuova strategia comunicativa sta coivolgendo in questi mesi il Genoa. Nell'anno del suo 125° anniversario dalla fondazione, il club più antico d'Italia sta varando una serie di iniziative volte a migliorare la promozione e la diffusione di informazioni relative ai colori rossoblù.



Presto il sito ufficiale della società, www.genoacfc.it, subirà un restyling con la possibilità di navigare in diverse lingue e una sezione dedicata alla vendita del merchandising ufficiale. Inoltre, a partire dalla prossima settimana, su You Tube sarà attivo il nuovo canale tematico Genoa Channel, dedicato esclusivamente a tutto ciò che ruota attorno al mondo del Grifone, con notizie, curiosità, interviste e approfondimenti.



Un'attenzione crescente verso una platea di tifosi sempre più vasta, appassionata e globale, come dimostrano i dati sulle interazioni con i social network ufficiali della società. La pagina Facebook del Grifo ha da poco superato i 300.000 like, cifra vicissima da sfondare anche su Twitter, mentre per Instagram l'obietivo è quello di raggiungere quota 100.000 seguaci nel giro di qualche settimana.