Bella è bella. Anzi, Bellissima. Però, nell'ultimo turno, un po' di qualità sui campi della nostra Serie B è venuta a mancare. Agonismo, stadi pieni, gol spettacolari e pubblico focoso: questi elementi, come sempre, hanno differenziato il campionato cadetto. Però... mancavano i nazionali. Tra le nostre Under e le nazionali maggiori di tutta Europa, ci sono stati club che hanno dovuto fare a meno di diverse stelle per gli impegni internazionali in vista di Russia 2018. Chiedere al Palermo...



CHE IMPEGNI! - La squadra di Bruno Tedino ha dovuto fare a meno di Aleesami (Norvegia), Balogh (Ungheria Under 21), Cionek (Polonia), Chochev (Bulgaria), Jajalo (Bosnia), Posavec (Croazia Under 21), Struna (Slovenia), Trajkovski e Nestorovski (Macedonia), punti fermi dello scacchiere rosanero. Non solo i sicialiani, però; la Ternana ha dovuto fare a meno di Plizzari, impegnato con l'Under 19, così come il Pescara di Capone; il Venezia ha visto da lontano il portierino Audero e l'attaccante Mlakar, avversari in Italia-Slovenia; l'Ascoli ha detto ciao a Favilli, il Bari a Gyomber.



BRILLANO - E alcuni di loro hanno brillato, al di fuori dei confini dell'Italia, al di fuori dei confini della B. Uno è Favilli, Favillone come lo chiama il suo procuratore Donato Di Campli: gol di testa contro la Slovenia, la firma del 2-0 per l'Italia Under 21, e il sorriso di chi sa che sta rispondendo in maniera giusta alle aspettative. Se il gigante dell'Ascoli brilla tra i piccoli, c'è il numero 7 del Palermo Aleksandar Trajkovski: in gol col Brescia alla prima (senza dimenticare la tripletta con la Virtus Francavilla in Coppa Italia), in gol in Macedonia-Albania nella serata di ieri, realizzando il rigore che ha frenato l'Albania di Panucci sull'1-1. Il trequartista macedone è stato in panchina, invece, nella vittoria sul campo di Israele, dove è partito titolare l'altro, Ilija Nestorovski, senza lasciare il segno. Gol e sorrisi: la Serie B si fa valere anche sul palcoscenico internazionale.



