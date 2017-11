Rivoluzione in vista per tutti gli appassionati di videogiochi e, in particolare, di Fifa, che ogni anno, verso la fine di settembre di ogni anno, aspettano l'uscita della nuova edizione. Una riccorrenza che, presto, potrebbe non esserci più. Come annunciato da Andrew Wilson, capo di EA Sports, l'azienda che produce il gioco, è in arrivo una novità: "Viviamo in un mondo che si evolve continuamente, dove non è possibile fare un rilascio annuale del gioco. Potremmo quindi pensarne uno che si rinnova 365 giorni all'anno", le sue parole a Bloomberg.



RIVOLUZIONE IN ARRIVO - Un cambiamento epocale quindi per i milioni di appassionati di videogame, a cui presto potrebbe bastare un download per vedere le divise e le rose delle proprie squadre aggiornate, invece di un acquisto nei negozi.