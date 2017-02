Nella gara di domani sera tra Juventus e Napoli dovrebbe partire titolare una vecchia conoscenza del nostro calcio ma che da tempo non trova lo spazio che cerca tra le fila partenopee: si tratta di Christian Maggio che, chiuso nel ruolo da Hysaj, non è mai la prima scelta di Sarri in campionato. In previsione della sfida di Coppa Italia, tuttavia, l’ex terzino dell’Empoli è squalificato e dunque, secondo Tuttonapoli.net, il tecnico partenopeo sceglierà Maggio per presidiare la corsia di destra della difesa napoletana: sarà un’occasione importante per l’ex terzino della Sampdoria, che vorrebbe che gli venisse riservato più minutaggio.